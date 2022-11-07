陽陽(Yangyang)

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本片入圍2009柏林影展「電影大觀」單元 ，李崗監製、鄭有傑導演，張榕容、張睿家主演，美籍攝影師包軒鳴在片中大量使用手持運鏡的攝影風格。 陽陽，一個法籍生父在人生缺席的大學女孩，隨著母親改嫁田徑教練，必須適應新的家人和生活。小如，原本田徑隊同學，因父親娶了陽母而成了她的姊姊，在得知陽陽和自己男友「偷吃」後，使出絕招讓陽陽離開了家，投靠經紀人學長（黃健瑋飾），成了其麾下的藝人。電影前半部著重陽陽新的家庭生活、練習短跑比賽和壓抑的愛情，後半段則呈現藝人未成名前的甘苦，與學長經紀人的依存關係。自小沒有父愛的陽陽，透過飾演類似角色而釋放傷痛。《陽陽》就呈現一個女孩的成長故事，是引人入勝的。鏡頭下的飽滿的細膩情緒，讓觀眾體會某種無聲卻濃烈的感受。 本片可以說是為張榕容量身打造的電影，鄭有傑三年前拍攝《一年之初》時結識張榕容，感受到她的樂觀、勇敢以及善良。鄭有傑說：「那是一種純粹的美麗，深深感動了我。於是她啟發了我撰寫《陽陽》這部電影的劇本。」 張榕容在《陽陽》的演出，已經跳脫原本清純少女的形象，首次擔綱挑大樑，她卯足全力投入本片拍攝。除了練跑、體能訓練外，有場手猛捶跑道的畫面都是來真的，看了都令人心疼。還有與另一男主角黃健瑋大跳探戈的戲，也是她生平第一次穿起高跟鞋跳舞。有場被呼巴掌的戲，劇中陽陽堅強地忍住眼淚，但導演喊卡後，張榕容也忍不住大哭了一場，「我是在為陽陽哭，陽陽受到那麼大委屈，所以我要幫她哭，然後我們兩個都沒事了」，入戲程度可見一般。 《陽陽》也是李安、李崗合力拓展的「推手計劃」的首部電影， 「推手計劃」是李安、李崗兄弟為台灣電影培育人才的長遠計畫，希望能為國片帶入新活水