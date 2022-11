Not Available

Live concert with Hermans Hermits : Im Into Something Good, Henry VIII, Theres a Kind of hush, Tommy James & Shondells : Draggin The Line, Crystal Blue persuasion, Crimson & Clover, Mony Mony, Mark Lindsay : Indian Reservation, Kicks, Buckinghams: Kind og a Drag, Susan, Dont You Care, Gary Lewis & Playboys : Green Grass, This Diamond Ring, Chad & Jeremy : Yesterdays Gone, Summer Song, Grass Roots : Midnight Confessions, Id Wait a Million Years, Lets Live For Today