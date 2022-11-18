7 Dney do Svadby

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До свадьбы Катерины и Валеры остается ровно семь дней. Молодые люди любят друг друга, но кажется, что весь мир ополчился против их брака. Родители молодых из разных миров. Отец Катерины фермер неудачник, пытающийся подняться на разведении страусов. Отец же Валеры очень богатый бизнесмен. Невеста должна получить наследство, по завещанию ее деда, в день собственной свадьбы. Но по условиям того же завещания, в день свадьбы отец Катерины теряет возможность управлять капиталами. Естественно, это ему не нравится. Отец Катерины как может, старается не понравиться родителям Валеры. Родители Валеры, как люди состоятельные, тоже против брака с простушкой. Бывшая девушка Валеры Вилена просто мстит, не гнушаясь самых грязных методов…