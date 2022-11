Acústico MTV - Legião Urbana

Not Available

Acústico MTV é um álbum ao vivo da banda brasileira de rock Legião Urbana, lançado em 1999. No Brasil foram vendidos mais de 1 milhão de cópias e sendo premiado com Disco de Diamante pela ABPD.[1] Foi o segundo programa da série Acústico MTV no Brasil, o primeiro havia sido com a banda carioca Barão Vermelho. O show foi gravado na antiga boate Hippodromo, em São Paulo, no dia 28 de Janeiro de 1992. A banda aceitou o convite da emissora para gravar o programa, ao invés de preparar um videoclipe para a divulgação do então novo álbum, V. O show ainda destaca-se por ser o Acústico com maior simplicidade instrumental, por ser tocado com apenas dois violões e percussão.