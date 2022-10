Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Melissa is een meisje van 15 dat niets liever doet dan dansen. Haar ouders denken dat ze lessen in klassiek ballet volgt maar eenmaal op de dansschool stort ze zich vol overgave op de hiphop danslessen. Melissa is goed bevriend met Jordi en hij is dan ook heel blij voor Melissa wanneer zij wordt gevraagd om te dansen in de videoclip van de bekende rapper Brainpower.