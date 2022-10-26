Antikiller 2: Antiterror

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Мир изменился. Отошла в прошлое (в том числе и стараниями бывшего оперуполномоченного угрозыска Филиппа Коренева по прозвищу Лис) проблема "смены вех" в отечественном криминальном мире. На первый план вышла новая, далеко не призрачная угроза – международный терроризм, не имеющий национальности и в равной степени угрожающий безопасности всего мира. Вместе с окружающей действительностью изменился и сам Лис. Он принимает вызов террористов. Но теперь им двигают не только принципы долга и справедливости, которыми он руководствовался, будучи сотрудником угрозыска, сохранил во время вынужденного пребывания в местах не столь отдаленных и, выйдя на свободу, собственными руками, "по мере сил" претворял в жизнь. Теперь Лис не просто стоит на страже абстрактной справедливости. Ему есть, кого защищать.