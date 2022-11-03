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Apokrif: Muzyka dlya Petra i Pavla

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Фильм посвящен малоизвестному периоду жизни великого русского композитора П. И. Чайковского. Он предстает перед нами не каноническим седовласым гением, признанным и увенчанным мировой славой, а молодым, неуверенным в себе человеком, который приезжает на несколько летних дней погостить к сестре в имение. Родные и близкие, «маленькие люди», дарят великому художнику любовь, заботу и духовную поддержку, помогая ему обрести себя, преодолеть «пытку звучащим миром». Для них, как и для авторов фильма, Чайковский — это заброшенный на землю ангел, напоминающий о высшем предназначении человека…

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