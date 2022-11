Not Available

Arch Enemy perform at Wacken Open AIr 2016. Setlist: - Intro: Khaos Overture - Yesterday Is Dead and Gone - War Eternal - Ravenous - Stolen Life - My Apocalypse - You Will Know My Name - Bloodstained Cross - Under Black Flags We March - As the Pages Burn - Dead Eyes See No Future - Avalanche - No Gods, No Master - We Will Rise - Nemesis - Fields of Desolation - Outro: Enter the Machine & Vox Stellarum