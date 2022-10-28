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Группа неудачливых артистов собирается вокруг одного человека, одержимого идеей создания нового театра. Бригада артистов едет в поездку по городам с антрепризой. В бригаде нет известных артистов, и поэтому бригадиру приходится немало потрудиться, чтобы собрать зал. В ход идет все: объявления в афише с последующим заявлением, что звезда не приехала в последний момент, готовность, в зависимости от обстоятельств и вкуса местной публики играть спектакль в любом жанре - от трагедии, до фарса, включая ужастик, детектив и т.д.