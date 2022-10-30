Banat El-am

Not Available

الحديث عن اللعنات التي تصيب الإنسان كثيرة وغريبة وأغربها ما حدث بفيلم (بنات العم) حيث ثلاث فتيات تربطهن علاقة العمومية هن شوقية (أحمد فهمي) وشاهندا (هشام ماجد) وشيماء (شيكو) يقيمن مع جدتهن تاتا بطة (رجاء الجداوي). يتطلع... الفتيات إلى بيع القصر الذي يقيمن فيه أملا في الحصول بعض الأموال التي تساعد على تحقيق أمنياتهن ورغباتهن فيتوجهن إلى عزيز الهانش (أدوار) لشراء القصر فتحاول الجدة منعهن محذرة إياهن من اﻹصابة بلعنة كما حدث لأجدادهن، إلا ان الفتيات يرفضن العمل بالنصيحة ويصرن على بيع القصر فيصبن بلعنة غريبة، حيث يتحولن إلى رجال فيسعن إلى استرداد القصر الذي يرفض عزيز الهانش إعادته لهن.... وبين الصدمة والوعي يحاولن طوال احداث الفيلم فك تلك اللعنة والعودة إلى طبيعتهن.... فترى هل سيتمكن من ذلك؟