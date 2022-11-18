Bez Muzhchin

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Пассажиры вечернего рейса пристегнули ремни и приготовились к взлету.Но полет отложили до утра. Пассажиры отстегнули ремни и вышли из аэропорта. Под светом фонаря поблескивали капли косого дождя. В луже отразились два женских силуэта. Две женщины, две случайные попутчицы отправились в путешествие длиной в московскую ночь…Они меняют машины и настроение, мчатся по кольцевым и бульварам, смеются и плачут. Кажется, они могут позволить себе все в эту странную ночь, словно выпавшую из реальной жизни. Они могут все: страдать, любить, ненавидеть. Они не могут только одного — разойтись. Ими движет одна идея, одна мысль, одна страсть, и имя ее МУЖЧИНА.