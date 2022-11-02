Bezumnyi den ili zhenitba Figaro

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Действие разворачивается в замке великого коррехидора Андалусии графа Альмавивы. Повеса-граф, устав от приключений на стороне, решил найти любовницу в своем собственном замке, и обратил свой взор на первую камеристку графини, очаровательную Сюзанну. Внимание графа отнюдь не польстило Сюзанне, готовящейся выйти замуж за графского камердинера Фигаро. Она сообщила своему жениху о настойчивых ухаживаниях Альмавивы. Узнала об этом и графиня. Она решила проучить своего неверного мужа. Был составлен заговор, участником которого, кроме Сюзанны, графини и Фигаро стал паж Керубино…