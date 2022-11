Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

1. Intro 2. N.I.B. 3. After Forever 4. War Pigs 5. Dirty Women 6. Fairies Wear Boots 7. Riffs 8. Electric Funeral 9. Iron Man 10. Into the Void 11. Black Sabbath 12. The Wizard 13. Riffs 14. Paranoid 15. Sleeping Village/Children of the Grave