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Молодой боксер Кирилл Кочеванов в учебном бою отборочных соревнований с чемпионом Петром Дороховым проигрывает решающую встречу и, казалось бы, теперь не должен попасть в команду для поездки в Европу. Однако по решению комиссии, усмотревшей в спортсмене большие задатки, Кочеванов вместе с лучшими боксерами «Молнии» уезжает за границу. После нескольких выигранных встреч наши спортсмены получают вызов чемпиона Европы Анри Ланса. Хорошо изучив тактику и стратегию боя Дорохова Ланс обещает всем журналистам накаутировать соперника не позже четвертого раунда. Однако противником Ланса объявляется Кирилл Кочеванов. На четвертом раунде Кирилл переходит в наступление, атакует Ланса и выигрывает бой ...