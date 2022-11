Bolettes Brudefærd

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

I en lille sjællandsk landsby, hvor alt tilsyneladende er lutter idyl, lever syersken Bolette Jensen, en djærv kvinde, som har gjort sine bitre erfaringer og nu er frygtet for sin skarpe tunge. Bolette plejer at sige sin mening uden omsvøb, og da sandheden som bekendt er ilde hørt, er hun ikke synderlig afholdt af sognets magthavere, hvis mest fremtrædende skikkelse er sognerådsformanden Peter Enevoldsen. Bolette får en alvorlig opgave, da den unge kønne Sofie skal have barn, og Bolette tager sig straks af den ulykkelige pige og lover, at hun nok skal komme til at spadsere op ad kirkegulvet med sin Karl.