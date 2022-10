Not Available

Brødrene Dal og Vikingsverdets forbannelse er en norsk film i sjangeren komedie og familiefilm som hadde premiere 10. september 2010 i Oslo. Filmen har syv års aldersgrense. Dette er det femte, og aller siste eventyret i sagaen om Brødrene Dal, og er blant annet basert på opptak av en teaterforestilling på Tusenfryd fra 1997, noe som gjør det mulig for avdøde Trond Kirkvaag å opptre i filmen. Hovedrollen bæres hovedsakelig av Knut Lystad og Lars Mjøen som brødrene Gaus og Roms Dal. Brødrene Dal, ved to av dem - brødrene Gaus og Roms, snekrer på den nye tidsmaskinen de har kjøpt på TV-shop, men brått er det noe som galt og de forsvinner tusen år tilbake i tid. Brødrene og maskinen dukker opp igjen i vikingtiden, og havner på det samme sted hvor fornøyelsesparken Tusenfryd utenfor Oslo ligger i dag. De havner midt i mellom en strid mellom to grupperinger, Badejarlene og Granbarkebirkebeinerne, som kjemper om et magisk sverd ved navn Tyrfing.