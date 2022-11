Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Songs and Arias Opernarien aus / Opera Arias from Candide (Bernstein) · The Man of La Mancha (Leigh) Camelot (Loewe) · Zauberflöte · Figaro (Mozart) · State Fair (Rogers/Hammerstein) Les Misérables (Schönberg) · Tannhäuser Walküre (Wagner) · Falstaff (Verdi) Including 5 additional bonus promotion videos (Stereo only) + Bryn Terfel Discography Radio Filharmonisch Orkest Holland · Edo de Waart