Budem Na Ty

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Тридцатилетний холостяк-астроном встречает девушку своей мечты, влюбляется в нее, и та отвечает ему взаимностью. Но соединить судьбы влюбленным не так-то просто: дело в том, что наш герой — сын властной мамы, желающей единолично опекать своего отпрыска до старости. Единственное решение проблемы — переключить внимание капризной родительницы на другой объект. Например… на нового мужа! Но найти достойного кандидата в супруги привередливой молодящейся женщине бальзаковского возраста — задачка не из легких. Герой фильма буквально сбивается с ног в поисках приличного жениха. В процессе он знакомится с множеством самых разных людей, преодолевает невероятные препятствия, попадает в курьезные и анекдотические ситуации. В испытаниях характер молодого человека закаляется, а став сильнее, он наконец освобождается от материнского диктата.