Cado dalle Nubi

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Checco (Checco Zalone) è un giovane pugliese che aspira a diventare cantante di successo. Dal momento che intende sistemarsi e non lo considera un buon partito, la sua ragazza lo molla. Checco allora decide di cambiar aria e si trasferisce a Milano per cercare migliore fortuna.Nel capolouogo meneghino, Checco trova ospitalità presso il cugino Alfredo (Dino Abbrescia) e si innamora della bella Marika (Giulia Michelini).Il suo nuovo idillio è però minacciato dall'ostilità del padre di lei, leghista doc e pieno di pregiudizi nei confronti della gente del sud.Intanto Checco lavora in un ristorante e si dà da fare con i provini discografici, finché, un bel giorno, il suo talento non viene riconosciuto e il discografico che inizialmente l'aveva rifiutato non torna strisciando ai suoi piedi...