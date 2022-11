Not Available

Filmed at the Plaza de Malcano in Havana, Cuba, the Caliente Music Festival features selections by Orchestra Los Van Van, Issac Delgado y Su Grupo, NG La Banda and Manolito Simonet y Su Trabuco. Highlights include "En Sol Natural" by Orchestra Los Van Van, "Santa Palabra" by NG La Banda, "Marcando La Distancia" by Manolito Simonet y Su Trabuco, and "Descarga" by Issac Delgado y Su Grupo, featuring Herbie Hancock.