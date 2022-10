Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

01. Unfit For Human Consumption 00:08 02. Buried Dreams 04:59 03. Incarnated Solvent Abuse 08:43 04. The Granulating Dark Satanic Mills 13:32 05. A Congealed Cloat of Blood (intro)/Cadaver Pouch Conveyor System 17:43 06. Captive Bold Pistol 22:11 07. Noncompliance to ASTM F899-12 Standard/This Mortal Coil 25:48 08. Exhume To Consume 29:56 09. Corporal Jigsore Quandary 34:12 10. Heartwork/Carneous Cacoffiny (outro) 39:33