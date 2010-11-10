Chernyy Gorod

2010

В жизни 40-летнего следователя городской прокуратуры Олега Борина наступила черная полоса. Все началось с дела, возбужденного против студента, изнасиловавшего девушку. Подозреваемый оказался сыном влиятельного чиновника. Тот воспользовался своими связями, и Борина сначала просто отстранили, а после и вовсе выгнали со службы. Жена ушла, забрав ребенка. Вскоре раздался звонок, и старый приятель Гена предложил работу охранника. Борин согласился, собрал сумку и уехал. Только на месте большого оптового рынка его ждала полная разруха и запустение. Друга он так и не нашел, а местные алкаши рассказали, что рынок давно закрыт. Той же ночью Олег тайно проник на территорию и… оказался в настоящем подземном городе, где протекала бурная жизнь. Удастся ли опальному следователю спасти своего друга, выйти на след хозяев порочного «Черного города» и восстановить справедливость?