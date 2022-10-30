Circumstances

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Две супружеские пары собираются провести вечер за ужином. Однако в назначенный час в квартире оказываются лишь трое из них. Наконец, приходит и та, которую все заждались. Очень странной походкой. В очень странной шапочке. С нечеловеческим аппетитом и совершенно человеческой жаждой любви. Что могут скрывать друг от друга верные мужья и жены? На что готовы пойти ради вашего семейного счастья ваши закадычные друзья? И чем может обернуться тихий дружеский ужин, приготовленный из обид и подозрений, опасности и страха, нежности и настоящей любви?