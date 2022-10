Not Available

1968. La famille Maïmon : Félix, Mireille et leurs deux enfants, Eric et Michel, débarquent à Marseille. Quelques années plus tard, à peine installé à Belleville, Félix fait la connaissance de Serge, un parrain local avec qui il se lie d'amitié. Serge entraîne Félix sur les chemins du grand banditisme, jusqu'à ce que celui-ci se fasse prendre par la police et décide d'endosser, à la place de Serge, la responsabilité de chef de bande.