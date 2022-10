Complexo - Universo Paralelo

Not Available

No Rio de Janeiro, a 13 km do Cristo Redentor, dois portugueses aventuraram-se na mais temida favela do Brasil, onde moram mais de 300.000 pessoas - o Complexo do Alemão. Em 2007, no período de maior tensão e violência no Rio de Janeiro, viveram a maior operação policial já realizada no estado, sentiram na pele como é a vida de um simples morador. O filme retrata este perigoso e complexo mundo, um universo paralelo inserido dentro de uma ordem maior, um mundo à parte, que segue uma ordem diferente da ordem global.