Ded Moroz Vsegda Zvonit... Trizhdy!

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Эта история произошла в обычной московской семье, на одной из улиц, в одном из домов… Началась она незадолго до Нового года — а вот закончилась уже по его наступлении. В семье наших героев, как, впрочем, и в любой другой семье перед праздником — новогодний переполох. Теща ссорится с главой семьи, ребенок задергал старших родственников вопросом: «А Дед Мороз придет?» А жена главного героя, между приготовлением салатов, украшением елки и накрыванием стола, пытается всех успокоить и примирить! Но в самый разгар этой семейно-новогодней войны главный возмутитель спокойствия — хозяин дома — неожиданно… самоустраняется с поля боевых действий! Антикварная дверь в туалет, купленная в канун праздника тещей, захлопывается, оставляя нашего героя без праздника, а гостей — без хозяина! Что делать? Ломать дверь и окончательно разругаться с тещей? Подождать слесаря и пропустить праздник? А может, это вынужденное заточение — отличный повод разобраться в себе и, наконец, восстановить мир в доме?