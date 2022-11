Der brænder en ild

Not Available

Martin vender hjem med en god sum penge på lommen efter at han har arbejdet på Grønland. Han slår sig ned hos sin søster, der driver kroen - men meget er ændret. Mest skuffet er han over, at hans ungdomskæreste Martha har giftet sig med Just Hovmand, som har gården ´Lunehøj´. Martin starter en maskinstation - og er straks klar til at hjælpe Martha og hendes mand, da de kommer i økonomiske vanskeligheder. Men den stædige Just vil ikke modtage penge fra Marthas tidligere kæreste. Som sædvanlig i en god Morten Korch-film er der et par hyggelige ´fætre´ - Chr. Arhoff og Peter Malberg - og de finder på mange gode løsninger...