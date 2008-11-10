2008

Лена Ярцева, московская школьница. У нее обычная семья со скромным достатком. Лена любит мечтать о красивой жизни и много времени проводит в ближайшем торговом центре, где царство грёз, а из зеркала смотрит её отражение – обычно одетой девочки. Слишком велика разница между её желаниями и возможностями родителей. Максимализм, ярость, вспыльчивость берут своё: Лена ссорится с родителями и уходит из дома. Внутренний перелом души и воли – плохо изученный и прогнозируемый процесс. Иногда недостаточно многих бед, чтобы измениться, иногда, оказывается, достаточно взглянуть на себя в зеркало. Острая игла сочувствия и любви к себе пронзила Лену, когда она увидела своё отражение…