2008

Devochka

  • Drama
  • Romance

Director

Not Available

Screenwriter

Not Available

Release Date

November 10th, 2008

Studio

Art-Bazar Studio

Лена Ярцева, московская школьница. У нее обычная семья со скромным достатком. Лена любит мечтать о красивой жизни и много времени проводит в ближайшем торговом центре, где царство грёз, а из зеркала смотрит её отражение – обычно одетой девочки. Слишком велика разница между её желаниями и возможностями родителей. Максимализм, ярость, вспыльчивость берут своё: Лена ссорится с родителями и уходит из дома. Внутренний перелом души и воли – плохо изученный и прогнозируемый процесс. Иногда недостаточно многих бед, чтобы измениться, иногда, оказывается, достаточно взглянуть на себя в зеркало. Острая игла сочувствия и любви к себе пронзила Лену, когда она увидела своё отражение…

Cast

Mariya Poroshina
Tatyana Dogileva
Evdokiya GermanovaIrina Yartseva
Valeriy Barinov
Olga Khokhlova
Elena Nikolaeva

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