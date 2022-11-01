Devochka Moya

Not Available

Однажды, после тяжелого концерта в ночном клубе звезда джаз-кабаре Астров, просыпаясь в гостиничном номере, обнаруживает в своей постели малолетнюю фанатку. Девочка утверждает, что Астров ее изнасиловал и угрожает выброситься с балкона. Бдительной горничной тут же вызвана милиция, разгорается ужасный скандал… Желтая пресса плотоядно потирает ручки, предвкушая как джаз-музыканта вот-вот упекут за решетку за развращение несовершеннолетней сиротки, мать которой умерла при родах… Но честь Астрова и невинность девочки удается доказать. Астрова отпускают из-под стражи, однако адвокат советует своему подопечному разыграть для вездесущих журналистов смерть от «сердечного приступа», на время уехать в провинцию и «залечь на дно», пока не забудется эта «сомнительная история». Расстроенный Астров направляется на вынужденный отдых «на историческую родину» - в городок своего детства, где не был со дня окончания школы. Здесь его ждёт встреча с первой любовью и новые «приключения»…