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По мотивам романа Александра Звягинцева "Русский Рэмбо". Афганистан 1986 г. Офицер-десантник Игорь Скворцов по прозвищу Скиф сразу после свадьбы уезжает служить в Афганистан. При первой возможности жена Ольга едет к мужу. Во время одной из военных операций в горах Скиф находит захоронение старинных золотых украшений. Вернувшись в часть и узнав о том, что моджахеды похитили его молодую жену напав на автобус и убив двух сопровождающих. Несмотря на грозящий трибунал, Скворцов угоняет боевой вертолет и устремляется на поиски любимой...