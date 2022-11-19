Dnevnoy Predstavitel

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Матерый вампир граф Дарлак возвращается в свой замок после столетнего отсутствия. У него прекрасный аппетит, и вскоре начинают пропадать и умирать люди. И только слуга графа, человек по имени Адам, остается жив и здоров. Хотя единственное его желание... самому стать вампиром. Адам - жертва кораблекрушения. В свое время граф подобрал его на берегу моря, вылечил и сделал его своим "дневным представителем". Адам - послушное орудие в руках зла, но любое орудие однажды может выйти из-под контроля.