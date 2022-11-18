Dobraya Podruzhka dlya Vsekh

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Наташа Петушкова очень похожа на героя Олега Басилашвили из фильма "Осенний марафон" - она очень добрый и отзывчивый человек, который всегда сперва думает об окружающих и только потом о себе. Часто, заботясь о других, Наташа забывает о своем личном счастье, на него просто не остается времени. Незадолго до Нового года девушка узнает, что книжное издательство организует конкурс на звание самой преданной поклонницы ее любимого писателя Александра Снегирева. Автор лучшего письма к кумиру получит уникальную возможность провести с ним вечер тет-а-тет. Наташа не может упустить такой шанс...