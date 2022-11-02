Dolgoe Proshchanie

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Ляля – молодая красивая актриса – очень любит своего мужа Гришу – непутевого, неустроенного, несостоявшегося писателя. А Лялю любит взрослый, успешный, сильный мужик – прославленный драматург Смолянов. Чего больше в отношении Ляли к нему – любви или благодарности за налаженную жизнь, решенные проблемы и уверенность в завтрашнем дне? Попытка соединить несоединимое, жить двумя жизнями одновременно кончается крахом для всех участников этого треугольника, все углы кото-рого болезненно-острые.