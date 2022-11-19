Doroga, Vedushaya k Schastyu

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Став свидетелем автомобильной аварии, Виктор впадает в глубокую депрессию. Чтоб выйти из нее, он находит дочь погибшего в инциденте водителя — Леночку. У них сразу же возникает симпатия друг к другу. Но место рядом с Леночкой занято — друг и сверстник погибшего отца поддерживает девушку в горе, становясь самым близким ей человеком. Виктор деликатно отходит в сторону. Дома — тяжело больная мать, отец оставил их, не справившись с бременем вины. Виктор взваливает на свои плечи заботу о матери. И о совершенно чужом ему человеке – медсестре. Но Леночка, сама того не желая, не может забыть Виктора. Она ищет встречи.