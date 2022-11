Dragon Gate USA; Open the Historic Gate

Not Available

Dark Eight Way Elimination Match Aaron Arbo vs. Andy Harner vs. Cheech vs. Chris Jones vs. Cloudy vs. Johnny Gargano vs. Lince Dorado vs. Louis Lyndon Singles Match BxB Hulk vs. YAMATO Singles Match 2 Cold Scorpio vs. Ken Doane Eight Man Tag Team Match Amasis, Hallowicked & Team FIST (Gran Akuma & Icarus) vs. Jigsaw, Mike Quackenbush & The Colony (Fire Ant & Soldier Ant) Singles Match Dragon Kid vs. Masato Yoshino Tag Team Match The Young Bucks (Matt Jackson & Nick Jackson) vs. WARRIORS-5 (CIMA & Susumu Yokosuka) Singles Match Naruki Doi vs. SHINGO