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Ульяна Тулина необычный человек — во взрослом теле душа странного и наивного ребенка. Ее поступки, импульсивные и нелепые, то смешат, то удивляют, а то и раздражают окружающих. Единственный родной человек, который заботится об Ульяне, — ее сестра-двойняшка Лиза, актриса-неудачница. Хрупкая гармония отношений рушится, когда в доме Тулиных появляется Мужчина. Саша — начинающий писатель, мечтающий прославиться, неожиданно для себя становится нужным одновременно обеим сестрам. Но только одна из них становится героиней, соавтором и музой его нового романа. Однако реальная жизнь — не литературный жанр. Она сама допишет необходимый финал...