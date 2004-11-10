2004

"Дзисай" в переводе с древнеяпонского - "жертвенный козел отпущения". Мудрые японские императоры, зная, что их благополучие и здоровье принадлежит не только им самим, но и всей нации, держали при себе специального человека, который принимал на себя все беды и несчастья, грозящие хозяину. Этот самоотверженный человек и носил гордое прозвище Дзисай, именно на него и валились все шишки, которые судьба щедро отпускала на долю императора. Начитанный российский бизнесмен, узнав об этой древней традиции, также решил создать себе подобный "громоотвод", дабы защититься от всевозможных напастей. Его Дзисаем становится безработный, "бывший интеллигентный человек", обреченный получать тумаки и затрещины вместо предприимчивого хозяина...