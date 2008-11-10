Egorino Gore

2008

У Егора проблемы. Он занял денег для продюсирования молодых дарований, а молодые дарования, попользовавшись им – ушли к другому музыкальному продюсеру. Теперь Егор должен до конца недели вернуть деньги гламурному бандиту Максимилиану, или представить ему новую талантливую звезду, иначе ему конец. Понимая, что за такой короткий срок он не найдёт ни денег ни звезды, Егор сматывается из Москвы «куда глаза глядят» и оказывается в городке «Глухомань». Там он обманом проникает на дебаркадер к сотруднику рыбнадзора Степанычу, у которого планирует отсидеться, пока не решит, что делать дальше. События развиваются стремительно, и вот уже разъярённый Максимилиан и его головорезы в «Глухомани». На защиту Егора встаёт Степаныч, очаровательная почтальонша Катя, и собака Килька. Это фильм о том, как русская глубинка изменила жизнь неудачливого молодого продюсера: подарила ему любовь и исправила ошибки прошлого. Счастье рядом, просто его нужно заметить.