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El- harm Street

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    الفيلم تدور أحداثه حول راقصة تتحول من الرقص فى فرقة للفنون الشعبية إلى الرقص الشرقى فى أحد ملاهى شارع الهرم، ثم يحدث أن يتصارع عليها 3 رجال الأول هو طليقها الضابط، الذى تزوجها عرفيا بعد أن أحبته ولكن... تصطدم به فيتم الطلاق، ويحدث أن يتم سجنه وعندما يخرج يفكر فى العودة إليها، والثانى يلقب بوزير الحنية ويعمل فى شارع الهرم، والثالث يعمل طبالاً وهو من ساعدها على التحول من الفنون الشعبية إلى الرقص الشرقى، ولكنها فى النهاية تقرر عدم الارتباط بأى منهم وتترك الرقص تماما وتفتح مطعما

    Cast

    		Lotfy Labib

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