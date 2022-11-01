Esli Ty Menya Slyshish

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Тридцатилетняя женщина Лариса работала сотрудником туристического агентства. Проживала она в Москве, и хотя была одинокой, но вполне обеспеченной женщиной. Однажды к ней вернулся Гера – человек, с которым у нее в прошлом были романтические отношения. Он обещал развестись со своей женой и вернуться к Ларисе, которую он любил всю свою молодость. Лариса не хочет опять встречаться с Герой и возобновлять отношения, так как эти встречи в прошлом приносили ей только боль. Поэтому она уезжает на один из крымских курортов, где мечтает отдых с работой по туристическому бизнесу местных пансионатов. Во время работы и отдыха в Крыму она познакомилась с мужчиной, который ее очень заинтересовал, так как в нем присутствовала загадочная таинственность.