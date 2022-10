Not Available

The film presents thirteen rhythms of flamenco, each with song, guitar, and dance: the up-tempo bularías, a brooding farruca, an anguished martinete, and a satiric fandango de huelva. There are tangos, a taranta, alegrías, siguiriyas, soleás, a guajira of patrician women, a petenera about a sentence to death, villancicos, and a final rumba.