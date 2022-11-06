From Evening to Noon

1981

Все смешалось в доме Андрея Константиновича. Его сын Ким тоскует по ушедшей от него и уехавшей за границу жене, внук Альберт ждет встречи с матерью, параллельно решая проблемы первой любви. Дочь Нина много лет назад пыталась покончить с собой из-за несчастной любви к Леве... И вот возвращается жена Кима, желая забрать сына с собой за кордон. Одновременно появляется и Лева, приехавший погостить на несколько дней... Сам Андрей Константинович, крупный, но давно не печатающийся писатель, долго и мучительно пишет никому не нужный роман. Но жизнью правят не выдуманные, а реальные страсти...