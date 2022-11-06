1981

From Evening to Noon

  • Drama
  • Romance

Director

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Screenwriter

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Release Date

November 10th, 1981

Studio

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Все смешалось в доме Андрея Константиновича. Его сын Ким тоскует по ушедшей от него и уехавшей за границу жене, внук Альберт ждет встречи с матерью, параллельно решая проблемы первой любви. Дочь Нина много лет назад пыталась покончить с собой из-за несчастной любви к Леве... И вот возвращается жена Кима, желая забрать сына с собой за кордон. Одновременно появляется и Лева, приехавший погостить на несколько дней... Сам Андрей Константинович, крупный, но давно не печатающийся писатель, долго и мучительно пишет никому не нужный роман. Но жизнью правят не выдуманные, а реальные страсти...

Cast

Leonid FilatovKim Zharkov
Lyudmila SavelevaNina Zharkova
Eduard MartsevichLev Gruzdev
Natalya FateevaAlla
Svetlana AmanovaKatya
Vsevolod SanayevAndrey Zharkov

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