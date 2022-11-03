Genij Dzyudo

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Молодой спортсмен-дзюдоист Алексей Лыков оказывается втянутым в подпольные бои без правил. В первом же поединке он случайно убивает соперника. Теперь Алексей вне закона и криминальные авторитеты открыли на него охоту. Чтобы остаться в живых, ему надо немедленно скрыться – так, Лыков попадает в глухую горную местность, где знакомится со странным человеком. Его новый знакомый слеп, но он превосходный боец и мастер дзюдо, победить его вряд ли кому-то под силу. Но даже здесь, вдали от цивилизации, от погони не скрыться…