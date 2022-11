Not Available

1 –The Smashup Effigy 2 –Sanctity Beneath The Machine 3 –Into Eternity Severe Emotional Distress 4 –Over Kill* Necroshine 5 –Over Kill* Rotten To The Core 6 –Arch Enemy We Will Rise 7 –Arch Enemy Nemesis 8 –Opeth The Leper Affinity 9 –Lamb Of God Vigil 10 –Lamb Of God Now You've Got Something To Die For 11 –Megadeth Take No Prisoners 12 –Megadeth The Scorpion 13 –Megadeth Washington Is Next!