Gipsy Kings - Tierra Gitana

Not Available

This DVD features a documentary about the band, entitled ""Tierra Gitana"" (57 minutes) and a concert recorded at the height of the Gipsy Kings' popularity. Tierra Gitana: Igual Se Enfonces, Baila Me, A Tu Vera, Un Amor, Galaxia, Catalunia, Viento del Arena, Montana, Campesino, A Ti A Ti, Siempre Acaba du Vida, Bamboleo. Live Concert: Liberta, Chiribi, Pharaon, Bamboleo, Trista Pena, Caminando Por La Calle, Djobi Djoba, Passion A Mi Manera, Pena Penita, El Camino, Fandango, Viento Del Arena, Bem Bem Maria, Improvisation Gitane, Allegria