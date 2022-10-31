Glavnoe Uspet

Not Available

12 лет прошло с тех пор, как Матвей последний раз видел дочь Лизу. Она уехала совсем маленькой, а вернулась своенравным подростком. Со своими представлениями о жизни в целом, и собственном отце в частности. В это же время в город приезжает бывшая сокурсница Матвея, а ныне известная актриса — Алиса. У нее свои проблемы, она сбегает в приморский городок в надежде обрести душевное равновесие и разобраться в своих чувствах. Она возобновляет дружеские отношения с Матвеем и знакомится с Лизой. Вместе герои фильма переживают собственные невзгоды, поддерживая друг друга: папа и дочь пытаются найти путь навстречу друг другу, а Алиса надеется вернуть утерянное семейное счастье…