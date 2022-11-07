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Grafinya

  • Drama

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Удивительная романтическая история случилась под Новый год в старинной графской усадьбе, в которой расположился сегодня Дом Творчества. Здесь работает писатель над романом. В покои, где когда — то обитала красавица графиня, поселилась молодая женщина с детьми, удивительно похожая на бывшую хозяйку. Но старые стены хранят память о былом и хозяйка является сюда из прошлого… Так кто же эта женщина, в которую влюбляется писатель?

Cast

Evgeniy SidikhinNikita Shuvalov
Aleksandra ZakharovaZhanna
Olga ArosevaDama
Lyudmila ChursinaNina Grigoryevna / Grafinya

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