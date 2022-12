Not Available

Libretto Niccolò Giuvo Reconstruction and critical edition Fabrizio Longo, Raffaele Pe, Luca Guglielmi Aci RAFFAELE PE Galatea GIUSEPPINA BRIDELLI Polifemo ANDREA MASTRONI conductor and harpsichord LUCA GUGLIELMI director, set and costume designer GIANMARIA ALIVERTA video making TOKIO STUDIO light designer ELISABETTA CAMPANELLI Ensemble Barocco LA LIRA DI ORFEO