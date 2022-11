Hors Service

Not Available

Ils sont cinq tueurs. Francis, le chef, Louis le parano, Victor, l'accro aux series tele, M'sieur, fan de tamagochi et Marchand, dont la femme est la seule certitude. Elle le croit representant en chaussures. Jusqu'au jour ou elle decouvre la verite. Une discussion plus qu'orageuse suit, au cours de laquelle il lui balance un coup de poing d'une telle force qu'elle tombe dans le coma. Marchand est effondre. Il acquiert la conviction que, s'il se rachete, elle se reveillera. Il decide non seulement de raccrocher mais encore de sauver ses hypothetiques victimes.