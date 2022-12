Not Available

Joan Jett & The Blackhearts support I Love Rock 'n Roll with a 30-minute concert filmed in Dortmund, Germany in 1982 and aired on Rockpalast. Setlist: 01. Intro by Fritz Egner 02. (I'm Gonna) Run Away 03. Wooly Bully 04. Victim of Circumstance 05. I Love Rock 'N Roll 06. Nag 07. Crimson and Clover 08. Do You Wanna Touch Me 09. Shout